2 kişinin, cadde ve sokaklara yerleştirilen sıvı el dezenfektanlarını yanlarında getirdikleri kutuya boşaltma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce pandemi sürecinde cadde ve sokaklara vatandaşın kullanması amacıyla dezenfektan üniteleri kuruldu.

İzmit’te dezenfektanı getirdikleri kutulara doldurdular VİDEO

YANLARINDA GETİRDİKLERİ KUTULARA BOŞALTTILAR

Dün gece 2 kişinin, İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan dezenfektan standından yanlarında getirdikleri kutulara sıvı dezenfektanları doldurmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"DAMACANASINI ALAN GELMİŞ"

Görüntüleri çeken kişi ise "Damacanasını alan gelmiş, su dolduruyor mübarekler. Kocaeli Belediyesi’nin yapmış olduğu uygulama ne kadar güzel. Lakin işte bizim insanlarımız, çevredekiler tepki veriyor ama yok" diyerek tepki gösterdi.