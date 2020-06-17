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    İzmit'te husumetli 2 komşu, kavgada birbirini vurdu

    Husumetli olan ve apartman önündeki kavgada birbirine tabancayla ateş açan komşulardan C.Ü. (61) göğsünden, D.E. (58) ise bacağından yaralandı.
    • DHA
    • 17.06.2020 - 19:20
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    İzmit'te husumetli 2 komşu, kavgada birbirini vurdu

     

    İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde, komşu olan ve aralarında husumet bulunan C.Ü. (61) ile D.E. (58),  oturdukları binanın önünde karşılaşıp, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER

    Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken C.Ü. ve D.E., birbirine tabancalarla ateş etti.

    Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İki komşu, kavgada birbirini vurdu -1

    İKİSİ DE YARALANDI

    Sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan C.Ü.’yü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, bacağından yaralanan D.E.’yi ise özel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

    İki komşu, kavgada birbirini vurdu -2

    İki komşu, kavgada birbirini vurdu -3

    İki komşu, kavgada birbirini vurdu -4

    İki komşu, kavgada birbirini vurdu -5

    İki komşu, kavgada birbirini vurdu -6

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