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İzmit'te husumetli 2 komşu, kavgada birbirini vurdu

İzmit'te husumetli 2 komşu, kavgada birbirini vurdu

Husumetli olan ve apartman önündeki kavgada birbirine tabancayla ateş açan komşulardan C.Ü. (61) göğsünden, D.E. (58) ise bacağından yaralandı.