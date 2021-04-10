Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.417
0%
Bitcoin
487.502
1.54%
EXEN Coin
22.72
-2.36%
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    İzmit'te temaslı çıkan pilot yurda yerleştirildi

    İzmit'te, ticari taşımacılık yapan bir hava yolu şirketinde pilotluk yapan şahıs, idari para cezası kesilerek karantina için yurda gönderildi.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmit'te temaslı çıkan pilot yurda yerleştirildi

    İzmit’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin denetimlerinde her araç, tek tek kontrol ediliyor.

    Uygulamada durdurulan aracın sürücüsü Yusuf Ozan Y.’nin de HES kodu sorgulaması yapıldı.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen pilot Yusuf Ozan Y.'ye 3 bin 150 TL ceza kesildi.

    YURDA YERLEŞTİRİLDİ

    Yusuf Ozan Y., gerekli işlemlerin yapılmasının ardından polis eşliğinde, karantinaya alınan kişilerin kaldığı Semiha Ayverdi Yurdu’na götürüldü.

    İzmit'te temaslı çıkan pilot yurda yerleştirildi VİDEO

    karantina ihlali

    karantina ihlali

    karantina ihlali

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir