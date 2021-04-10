İzmit'te, ticari taşımacılık yapan bir hava yolu şirketinde pilotluk yapan şahıs, idari para cezası kesilerek karantina için yurda gönderildi.

İzmit’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin denetimlerinde her araç, tek tek kontrol ediliyor.

Uygulamada durdurulan aracın sürücüsü Yusuf Ozan Y.’nin de HES kodu sorgulaması yapıldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen pilot Yusuf Ozan Y.'ye 3 bin 150 TL ceza kesildi.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Yusuf Ozan Y., gerekli işlemlerin yapılmasının ardından polis eşliğinde, karantinaya alınan kişilerin kaldığı Semiha Ayverdi Yurdu’na götürüldü.

İzmit'te temaslı çıkan pilot yurda yerleştirildi VİDEO









