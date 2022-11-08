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    İzmit'te topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla saçma çıktı

    Kocaeli İzmit'te topalladığı için mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen 'Fındık' isimli bir sokak köpeğinin sağ bacağında 200'den fazla saçma tespit edildi.
    • 08.11.2022 - 22:03
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    İzmit'te topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla saçma çıktı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır topallayan 'Fındık' adındaki bir sokak köpeğini gören mahalle sakinleri, köpeği veterinere götürdü.

    Bacağından 200'den fazla saçma çıktı

    Veterinerde yapılan kontrollerde röntgen filminin çekilmesiyle, köpeğin sağ bacağında 200'ün üzerinde saçma olduğu tespit edildi.

    Bunun üzerine mahalledeki hayvanseverler, konu hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu.

    Hayvanseverler koruma altına aldı

    DHA'nın haberine göre köpek, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı. Polis, olayın kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğine yönelik çalışma başlattı.

    İzmit te topallayan köpeğin bacağından 200 den fazla saçma çıktı #1

    İzmit te topallayan köpeğin bacağından 200 den fazla saçma çıktı #2

    İzmit te topallayan köpeğin bacağından 200 den fazla saçma çıktı #3

    İzmit te topallayan köpeğin bacağından 200 den fazla saçma çıktı #4

    İzmit te topallayan köpeğin bacağından 200 den fazla saçma çıktı #5

    İzmit te topallayan köpeğin bacağından 200 den fazla saçma çıktı #6

    İzmit te topallayan köpeğin bacağından 200 den fazla saçma çıktı #7


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