İzmit'teki inşaatın temel kazısında tarihi surlara zarar verildi

Bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi surlara zarar verildi. Kazı çalışmasının verdiği zararı tespit eden ekipler, inşaatı durdurdu. İnşaat firmasına tutanak tutuldu.

Kocaeli'deki İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'nde bulunan, Bitinya dönemine ait tarihi surlara bir inşaatın temel atma kazısı sırasında zarar verildi.

Tarihi surlara zarar verildiğini tespit eden Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler inşaat sahasında yaptıkları incelemelerde, inşaat sahası yakınlarında bulunan surların zarar gördüğünü tespit etti.

SURLARA ZARAR VEREN FİRMAYA TUTANAK TUTULDU

Bunun üzerine, inşaat çalışması durduruldu. İnşaatı yürüten firma hakkında tutanak tutuldu. Tarihi surların korunması için Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

VATANDAŞLARDAN HASSASİYET BEKLENDİ

Kocaeli Müze Müdürlüğü, durdurulan kazı çalışmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bu tip durumlarda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayarak, benzer durumlarla karşılaşıldığı takdirde müze müdürlüğü yetkililerine bilgi vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

































