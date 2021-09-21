Türkiye’nin ikinci Göbeklitepe olması yolunda ilerleyen İznik Gölü’nde bulunan bazilika, kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıktı.

Bursa’nın İznik ilçesindeki göl kıyısının 50 metre açığında bulunan Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, suların çekilmesiyle iyice gün yüzüne çıktı.

Su altı müzesi yapılması konusunda çalışmaları süren bazilika, suların daha da çekilmesiyle su üstü müzesi olacak gibi duruyor.

‘AŞIRI SU ÇEKİLİYOR’ İDDİASI

Üzerinde kuşların yuva yaptığı bazilikanın parçaları gün yüzüne çıkınca, meraklı vatandaşların da ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Sanayi ve tarım alanlarının sulanması için çekilen aşırı suyun, göldeki çekilmelere sebep olduğu iddia ediliyor.

İznik Gölü’nde sular 200 metre çekildi ViDEO

“ESKİDEN BU KADAR ÇEKİLME OLMUYORDU”

İznikliler, su çekilmesinin sebeplerinin yetkililer tarafından araştırılmasını istiyor.

İznik Gölü'nün kenarında 20 yıldır kafe işleten Bekir Uslu, "Eskiden bu kadar çekilme olmuyordu. Son yıllarda aşırı çekilme var. Son 10 gündür çekilme daha da fazlalaştı. İznik Gölü’nün bazı bölgelerinde suların 200 metre çekildiğini gözlemledik. İznik Gölü’nden sanayi kuruluşlarının çok fazla su çektiği iddiaları var. Son yıllarda İznik Gölü kenarında kivi üretimi arttı. Kivi, suyu çok seviyor. Bu ürünü sulamak için de bol su çekiliyor. Yetkililerin, İznik Gölü’nün çekilmesiyle ilgili bir araştırma yapmasını istiyoruz." dedi.

2014 YILININ EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİ ARASINDA

Tarihi M.Ö. 4’üncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde, İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı.

740 yılında yaşanan deprem sonrasında göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi.