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    İznik'te 2000 yıllık surlar eski ihtişamına kavuşuyor

    İslam ve Hristiyan alemi için önemli eserleri bünyesinde barındıran İznik’teki 2000 yıllık İstanbul Kapısı’nın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 17:32
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    İznik'te 2000 yıllık surlar eski ihtişamına kavuşuyor

    Toplam 4 bin 970 metre ile Türkiye’nin en uzun ikinci suru olan 12 tali kapısı ve 10-15 metre aralıklarla yapılmış 114 kulesi bulunan Bursa’daki İznik surlarının en gösterişli kapısı olan İstanbul Kapısı'nda 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

    Yer teslimi yapılmasından sonra İznik Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlandığı İstanbul Kapısı’nda, dış sur ve iç surun belli bir kısmında derz çalışması ile dondurma imalatları yapıldı.

    OSMANLI DÖNEMİNE AİT YOLLAR

    Bugüne kadar tarihin farklı izlerini taşıyan Roma dönemi, Bizans dönemi, Osmanlı imparatorluğu dönemine ait yollar tespit edildi.

    Güncel röleve çizimleri ile beraber restorasyon projesi revizyonu çıkan bulgulara göre yapılarak, restorasyon çalışmalarına yönelik imalatlara da devam ediliyor.

    İznik'te 2000 yıllık surlar eski ihtişamına kavuşuyor #1

    TURİZM VE TARIM

    Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik denilince tarım ve turizmin ön plana çıktığını belirterek, ana gayelerinin bu iki konuda zirve yaparak ilçeye değer katmak olduğunu kaydetti.

    Tarihi İznik surlarının İstanbul Kapısı’nda 2017 yılında başlatılan çalışmaların halen sürdüğünü ifade eden Başkan Alinur Aktaş, her adımın kurul onaylı olmasından dolayı işlerin uzun süreli devam ettiğini dile getirdi.

    İznik'te 2000 yıllık surlar eski ihtişamına kavuşuyor #2

    “EKONOMİK AKTİVİTESİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ”

    İstanbul Kapısı’nın etrafında çevre düzenlemesinin de planladığını anlatan Başkan Aktaş, “Birçok imalatımız bitti. Çevre düzenleme projesi 2018 yılından beri kurul onayında bekliyor. Sur etrafında bulunan bazı atölyelerle ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Beraberinde üst kaplamayla ilgili projemiz sürüyor.

    İznik'te 2000 yıllık surlar eski ihtişamına kavuşuyor #3

    Kısa süre içerisinde çalışmaları bitirerek önemli değerlere, doğal ortamlara sahip İznik’i turizm noktasında daha işlevsel hale getirmek ve ekonomik aktivitesini arttırmak istiyoruz. Özellikle turizm noktasında tarihi İstanbul Kapısı restorasyonunu bitirmeyi arzuluyoruz. Gelen misafirlerin de araçlarıyla ve yaya olarak rahat şekilde ulaşıp gezebilmelerini istiyoruz. Bu manada çevre düzenlemesinin değerli olduğunu ifade etmek istiyorum.” dedi.

    İznik'te 2000 yıllık surlar eski ihtişamına kavuşuyor #4

    EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

    İznik Belediyesi’nin de destek ve katkılarıyla süreci tamamlayıp bu güzelliği çevresiyle beraber ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “İznik’e ve Bursa’ya hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeter ki kurul onayları kısmı çabuk bitsin. Kalan kısımları biz en kısa zamanda halledeceğiz. Ayrıca Valilikten de destek aldığımız için Valimiz Yakup Canbolat ve ekibine de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

    İznik'te 2000 yıllık surlar eski ihtişamına kavuşuyor #5

    Başkan Alinur Aktaş, daha sonra beraberindekilerle birlikte İstanbul Kapısı civarındaki atölyeleri ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

    İznik'te 2000 yıllık surlar eski ihtişamına kavuşuyor #6

    İznik'te 2000 yıllık surlar eski ihtişamına kavuşuyor #7

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