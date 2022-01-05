Euro
15.3731
1.46%
Dolar
13.5563
1.11%
Altın
797.0580
1.86%
Borsa
1,998.64
1.79%
Bitcoin
625.667
-1.00%
BTXN Coin
33.90
1.34%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    İznik’te lise öğrencisi koronavirüse yenildi

    Bronşit tedavisi gördüğü öğrenilen 20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi. Öğrencinin, imam hatip lisesinde eğitim gördüğü belirtildi.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İznik’te lise öğrencisi koronavirüse yenildi

    Bursa’nın İznik ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde yaşayan ve İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci olan Ahmet Bektaş, koronavirüse yakalandı.

    Durumu ağırlaşan genç, İznik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    20 YAŞINDAYDI, HAYATA TUTUNAMADI

    Aynı zamanda bronşit tedavisi gördüğü de öğrenilen Ahmet Bektaş, durumu kötüleşince Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    20 yaşındaki lise öğrencisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    İznik’te lise öğrencisi koronavirüse yenildi #1


    Görüş Bildir