İznik’te lise öğrencisi koronavirüse yenildi

Bronşit tedavisi gördüğü öğrenilen 20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi. Öğrencinin, imam hatip lisesinde eğitim gördüğü belirtildi.

Bursa’nın İznik ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde yaşayan ve İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci olan Ahmet Bektaş, koronavirüse yakalandı.

Durumu ağırlaşan genç, İznik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

20 YAŞINDAYDI, HAYATA TUTUNAMADI

Aynı zamanda bronşit tedavisi gördüğü de öğrenilen Ahmet Bektaş, durumu kötüleşince Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

20 yaşındaki lise öğrencisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.