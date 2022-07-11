Bursa İznik'te ailesiyle birlikte gezen genç kız, parktaki bir köpeğin saldırısına uğradı.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinden meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte sahilde gezen 14 yaşındaki Nisa K. 14, köpeğin saldırısına uğradı.

Genç kızın ayak bileğinden ısırdı

Gemlik ilçesinden gelip sahilde piknik yapan Cem'e ait köpek, bağlı bulunduğu halde genç kızın ayak bileğinden ısırdı.

İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Nisa, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İznik'te parkta gezen genç kızı köpek ısırdı VİDEO