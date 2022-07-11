Petrol
106.42
-0.56%
Euro
17.4925
-0.61%
Dolar
17.362
0.51%
Altın
969.78
0.19%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
360.693
-1.30%
BTXN Coin
7.47
0.00%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    İznik'te parkta gezen genç kızı köpek ısırdı

    Bursa İznik'te ailesiyle birlikte gezen genç kız, parktaki bir köpeğin saldırısına uğradı.
    • 11.07.2022 - 18:25
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 19:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İznik'te parkta gezen genç kızı köpek ısırdı

    Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinden meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte sahilde gezen 14 yaşındaki Nisa K. 14, köpeğin saldırısına uğradı.

    Genç kızın ayak bileğinden ısırdı

    Gemlik ilçesinden gelip sahilde piknik yapan Cem'e ait köpek, bağlı bulunduğu halde genç kızın ayak bileğinden ısırdı.

    İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Nisa, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    İznik'te parkta gezen genç kızı köpek ısırdı VİDEO

    İznik te parkta gezen genç kızı köpek ısırdı #1

    İznik te parkta gezen genç kızı köpek ısırdı #2

    İznik te parkta gezen genç kızı köpek ısırdı #3


    İlginizi Çekebilir

    Süper Lig için son zamanlar: Ne zaman başlıyor?
    Futbol

    Süper Lig için son zamanlar: Ne zaman başlıyor?

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Suriyeli çifti, 130 bin lira dolandırdı
    3. Sayfa

    Suriyeli çifti, 130 bin lira dolandırdı

    Görüş Bildir