Jahrein: Kılıçdaroğlu, diktatörün ta kendisi Muhalif Twitch yayıncısı Jahrein, seçimi kaybetme sebepleri olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını göstererek, "Bu ülkenin diktatör lideri Erdoğan değil! Kılıçdaroğlu’nun ta kendisi. Erdoğan en azından tabanı tarafından sayılıyor, seviliyor. Kılıçdar’a aday olma dedik, oldu. Seçimi kaybetti. Hala gitmiyor." dedi.

ensonhaber.com Twitch'te yaptığı yayınlarıyla bilinen, Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç, seçim öncesi ve sonrası, muhalefete yaptığı eleştirileriyle gündeme gelmişti. Jahrein bir kez daha CHP yönetimi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "Bu ülkenin diktatör lideri Erdoğan değil, Kılıçdaroğlu’nun ta kendisi" "Kılıçdar’a aday olma dedik, oldu." diyen Jahrein'in paylaşımı şu şekilde: "Bu ülkenin diktatör lideri Erdoğan değil! Kılıçdaroğlu’nun ta kendisi. Erdoğan en azından tabanı tarafından sayılıyor, seviliyor. Kılıçdar’a aday olma dedik, oldu. Seçimi kaybetti. Hala gitmiyor. Kahvehanede bu kadar rezil yancı oraletçi bulamazsın! Düşmüyor yakamızdan!"