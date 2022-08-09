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    James Franco, Fidel Castro'yu canlandıracak

    Setlere geri dönen ünlü aktör James Franco, 'Alina of Cuba' filminde Küba'daki komünist devrimin lideri Fidel Castro’yu oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 04:06
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    James Franco, Fidel Castro'yu canlandıracak

    Bir süre önce cinsel istismar davası sebebiyle setlere ara veren Hollywood yıldızı James Franco, setlere geri dönüyor.

    Fidel Castro olacak

    Franco, Küba'daki komünist devrimin efsanevi lideri Fidel Castro’yu canlandıracak. Çekimleri Kolombiya'da başlayacak 'Alina of Cuba' adlı film, Fidel Castro'nun gayrimeşru kızı Alina Fernandez'in gözünden anlatılacak.

    Castro'nun gayrimeşru çocuğu senaryoya danışmanlık yapacak

    2016'da hayatını kaybeden eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun 8 çocuğu arasında, evlilik dışı tek kız çocuğu olan Alina Fernandez, anılarını anlattığı kitabında, baba sevgisinden mahrum kaldığını belirtmiş, mutsuz bir çocukluk yaşadığını açıklamıştı.

    Görünen o ki, filmin senaryosuna danışmanlık yapan Fernandez sayesinde, Fidel Castro'nun aile ilişkilerine dair önemli ipuçları gün yüzüne çıkacak.

    James Franco, Fidel Castro yu canlandıracak #1

    Latin oyuncular tepki gösterdi

    Öte yandan James Franco’nun Fidel Castro rolüne seçilmesine Latin oyunculardan tepki geldi.

    Oyuncu Sol Rodriguez, hayatı boyunca bir Amerikalı gibi İngilizce konuşmadığı için kendisiyle dalga geçildiğine dikkat çekerek, “Defalarca kurtulmam gerektiği söylenen aksanı James Franco edinmek zorunda kalacak” dedi.

    Jeff Torres ise Twitter hesabından, “Ben bir başka ‘Latin Amerikalı uyuşturucu satıcısı’ rolü için seçmelere girerken James Franco Fidel Castro’yu oynuyor” diye yazdı.

    James Franco, Fidel Castro yu canlandıracak #2


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