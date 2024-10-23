Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacak

AA

Jandarma Genel Komutanlığına toplamda 310 uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu.

Bu alımların 300’ü lojistik, 10’u ise bando alt branşlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Resmi Gazete'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.