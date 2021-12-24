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    Jandarma ve Sahil Güvenlik'e personel alımına dair karar Resmi Gazete'de

    Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacına yönelik muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak.
    • AA
    • 24.12.2021 - 03:14
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    Jandarma ve Sahil Güvenlik'e personel alımına dair karar Resmi Gazete'de

    Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığın'nda muvazzaf ve sözleşmeli subay alına dair karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    BAŞVURUDA SON GÜN 9 OCAK 2022

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik başvurular, 24 Aralık ile 9 Ocak arasında internet üzerinden yapılacak.

    Jandarma ve Sahil Güvenlik e personel alımına dair karar Resmi Gazete de #1

    BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuru şartları ile ilgili detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan kılavuzlarda yer alacak.

    Jandarma ve Sahil Güvenlik e personel alımına dair karar Resmi Gazete de #2

    BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

    Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

    Jandarma ve Sahil Güvenlik e personel alımına dair karar Resmi Gazete de #3

    Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun gerçekleştirildiği internet adresinden ilan edilecek.

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