Terörle mücadelenin kahramanları için klip hazırlandı.

İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü kapsamında "Mehmet Geliyor Mehmet" adlı şarkıya klip hazırlandı.

Terörle mücadelede görevli jandarma komandoların yetiştiği Komutanlıkça hazırlanan, burada eğitim gören personelin görüntülerinin yer aldığı klip, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

KLİPTE NEFES KESEN EĞİTİMLER VAR

Sözlerini avukat Kadir Kurtuluş'un yazdığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na hediye ettiği, Jandarma Bando Birliklerince bestelenip seslendirilen şarkının yaklaşık 4 dakikalık klibinde, İzmir'in Foça ilçesindeki komando okulunda verilen nefes kesen eğitimlerden bölümler yer alıyor.

Jandarmadan Mehmet Geliyor Mehmet klibi

"MEHMET GELİYOR MEHMET"

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Jandarma, Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur." sözüyle tanımladığı Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkına armağan edilen "Mehmet Geliyor Mehmet" klibi, internet ortamında da çok sayıda kullanıcının beğenisini kazandı.