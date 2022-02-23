Euro
15.64
-0.04%
Dolar
13.80
-0.05%
Altın
847.28
0.43%
Borsa
2016
-0.07%
Bitcoin
536.574
2.42%
BTXN Coin
39.81
1.37%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Joe Lewis’in lüks yatı Fethiye’de

    İngiliz iş adamı Joe Lewis'e ait "Aviva" isimli 150 milyon dolarlık mega yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt ikmali yaptı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 20:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Lewis’in lüks yatı Fethiye’de

    İngiliz Tavistock şirketine ait 98 metre uzunluğundaki yat, dün Fethiye Limanı’na yanaştı.

    40 SÜİT ODALI YAT, EGE KOYLARINDA GEZECEK

    Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi. Mega yata kamyon dolusu yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.

    Yaklaşık 40 süit odası bulunan yatın, bir süre daha Ege koylarında gezeceği belirtildi.

    Joe Lewis’in lüks yatı Fethiye’de #1

    Joe Lewis’in lüks yatı Fethiye’de #2

    Joe Lewis’in lüks yatı Fethiye’de #3


    İlginizi Çekebilir

    Çocuklara kitap okumanın sevgisi nasıl kazandırılır
    Kitap

    Çocuklara kitap okumanın sevgisi nasıl kazandırılır

    '5 Rus bankasına yaptırım uyguladık'
    Dünya

    '5 Rus bankasına yaptırım uyguladık'

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Görüş Bildir