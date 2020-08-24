Jose Sosa koronavirüse mi yakalandı? Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı

Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı bilgisi verildi. Akıllara, eşi koronavirüse yakalan Jose Sosa geldi. Yeni transfer Jose Sosa, koronavirüse mi yakalandı?

Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesi üzerine Fenerbahçe ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

JOSE SOSA'NIN EŞİNİN KORONAVİRÜS PAYLAŞIMINA DESTEK MESAJLARI

Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtmişti. Alurralde'nin paylaşımının ardından birçok destek mesajı gelmişti.

FENERBAHÇE'DE TESTİ POZİTİF ÇIKAN FUTBOLCU JOSE SOSA MI?

Öğlen saatlerinde Fenerbahçe, bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından sarı lacivertlilerde virüse yakalanan ismin Jose Sosa olduğu düşünülüyor.

Özellikle eşinin koronavirüse yakalanmış olması ve transfer haberinin ardından Fenerbahçe'nin koronavirüse yakalanan futbolcuyu açıklaması, akıllara 'Jose Sosa koronavirüse mi yakalandı' sorusunu getirdi.