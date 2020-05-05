Dolar
7.0452
0.0085%
Euro
7.6837
-0.039%
Altın
1701.97
0.0076%
Borsa
98842.24
-2.2429%
G. Altın
385.589
0.0505%
Bitcoin
62763.19
-0.331%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Kabataş-Bağcılar tramvayında insan kalabalığı

    Sokağa çıkma yasağının ertesi günü İstanbul'daki Kabataş-Bağcılar tramvayında sosyal mesafeyi hiçe sayan kalbalık dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 23:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kabataş-Bağcılar tramvayında insan kalabalığı

    İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulamaya koyduğu, 31 kentte 3 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından, bazı toplu ulaşım araçlarında yine sosya mesafeye ve maske kuralına dikkat edilmedi.

    SOSYAL MESAFE YİNE YOK SAYILDI

    İstanbul'daki Kabataş-Bağcılar tramvayında yolcuların birbirine çok yakın durması, bazılarının da maske takmaması dikkat çekti.

    Kabataş-Bağcılar tramvayında insan kalabalığı

    GÖNDERİN YAYINLAYALIM

    Görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

    Siz de haber değeri taşıyan görüntüleri gönderin, yayınlayalım: +90 533 378 20 00

    Görüş Bildir