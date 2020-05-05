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Sokağa çıkma yasağının ertesi günü İstanbul'daki Kabataş-Bağcılar tramvayında sosyal mesafeyi hiçe sayan kalbalık dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulamaya koyduğu, 31 kentte 3 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından, bazı toplu ulaşım araçlarında yine sosya mesafeye ve maske kuralına dikkat edilmedi.

SOSYAL MESAFE YİNE YOK SAYILDI

İstanbul'daki Kabataş-Bağcılar tramvayında yolcuların birbirine çok yakın durması, bazılarının da maske takmaması dikkat çekti.

Kabataş-Bağcılar tramvayında insan kalabalığı

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