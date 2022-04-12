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    Kabine bugün toplanacak

    Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplanacak. Rusya-Ukrayna savaşı toplantıdaki öncelikli gündem başlıklarından biri olacak. Toplantıda, ekonomi ve diğer iç gelişmeler konuşulacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 02:06
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    Kabine bugün toplanacak

    Cumhurbaşkanlığı kabinesinin son toplantılarında olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklardan biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.

    Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

    Bakü-Erivan barış süreci

    Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

    Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

    Kabine bugün toplanacak #1

    Fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler masada olacak

    Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak.

    Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar de0ğerlendirilecek.

    Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.

    Kabine bugün toplanacak #2


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