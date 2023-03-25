Kaçak göçle mücadelede 1 haftalık rapor İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, son bir hafta içinde 2 bin 527 göçmen yakalandı, 2 bin 18 göçmen ise sınır dışı edildi.

Haber Merkezi

Türkiye’de düzensiz göçle mücadele sürüyor…

Hudutlarda kaçak geçişe izin vermeyen görevliler, bir şekilde Türkiye’yi girmeye başaranları da bir bir topluyor.

Buna göre İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 17-23 Mart tarihleri arasında yapılan düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1039'u Afganistan, 57'si Pakistan, 1431'i de diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 527 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan göçmenlerden 2 bin 18'i sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana toplamda 24 bin 287 göçmen geri gönderildi

Öte yandan yılbaşından bu yana ise toplam geri gönderilen göçmen sayısı ise 24 bin 287'e yükseldi.