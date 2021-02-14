Kaçırılan 15 gemici İstanbul'a ulaştı
Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, İstanbul'a getirildi.
- AA
- 14.02.2021 - 06:27
Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında kaçırılarak rehin tutulan ve geçtiğimiz gün Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.
HAVAALANINA İNDİLER
Nijerya'nın başkenti Abuja'dan 15 gemici adına THY'nin Abuja-İstanbul uçuşuna rezervasyon yapılırken, TK624 sefer sayılı uçağın 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul Havaalanı'na indi.