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    KADEM’den yurttan silah çıktı iddiasına ilişkin açıklama

    KADEM, vakfa ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'ndan silah çıktı iddiasıyla ilgili bir açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 21:45
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 21:48
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    KADEM’den yurttan silah çıktı iddiasına ilişkin açıklama

    OdaTV’de Caner Taşpınar imzası ile yayınlanan “Öğrenci Yurdundan Çıkan Silahlar” başlıklı haberde ‘KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu’nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Oda TV ulaştı’ ifadelerine yer verilmiştir.

    Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ’yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır.

    Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya “kız öğrenciler girip çıkarken silah taşındığı”, “durumu gören öğrencilerin şoke olduğu” gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM’i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakını da net bir şekilde ortaya çıkarmıştır.

    Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü “gizli bir silahlanma hareketi” gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır.

    Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM’i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü Pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur!

    Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM’i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz.

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