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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde skuter denetimi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde skuter denetimi

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, kaldırımda skuter kullanan ve skutera iki kişi olarak binen 13 kişiye 427'er lira, kask takmamaktan 196 lira ceza uygulandı.