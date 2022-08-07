Kadıköy Bağdat Caddesi'nde skuter denetimi
İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, kaldırımda skuter kullanan ve skutera iki kişi olarak binen 13 kişiye 427'er lira, kask takmamaktan 196 lira ceza uygulandı.
- 07.08.2022 - 18:03
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde elektrikli skuter kullananlara yönelik denetimler yaptı.
Ekipler, kaldırımda skuter süren ve skutera iki kişi binen kişilere cezai işlem uygulandı.
13 kişiye toplamda 5 bin 551 lira para cezası uygulandı
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 13 kişiye 427 liradan toplamda 5 bin 551 lira para cezası uyguladı.
13 motosiklet kullanıcısına kask takmamaktan 196 liradan toplamda 2 bin 548 lira para cezası da kesildi.