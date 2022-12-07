Kadıköy D-100 Kara Yolu'nda 2 araç çarpıştı

Kadıköy D-100 Kara Yolu üzerinde alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü önünde ilerleyen otomobile çarptı.

İstanbul Kadıköy'de saat 01.20 sıralarında D-100 Kara Yolu Ataşehir İçerenköy Mahallesi mevkiinde, 06 CYE 373 plakalı alkollü otomobil sürücüsü aynı istikamette giden 34 DBY 167 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Lüks araç hurdaya çıktı

İHA'nın haberine göre, kazanın ardından 06 CYE 373 plakalı lüks araç hurdaya çıktı. Lüks araç sahibi kazanın ardından hurdaya çıkan otomobilin içinde saatlerce bekledi.





Sürücüler hafif yaralandı

İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken olay yerine İBB’ye bağlı yol temizlik ekipleri ve araçları çekmek için çekici geldi. Kazayı sürücüler hafif sıyrıklarla atlatırken polis olay yerinde incelemelerde bulundu.



