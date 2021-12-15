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    Kadıköy Moda'da sokağa idrar yapma kavgası

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi Moda mahallesinde sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için Okan Duman isimli müzisyeni darbeden 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 20:38
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 20:50
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    Kadıköy Moda'da sokağa idrar yapma kavgası

    Kadıköy Moda'da önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi.

    KENDİLERİNİ UYARAN MÜZİSYENİ DARBETTİLER

    Uyarıya aldırış etmeyen kişi ve arkadaşları Okan Duman'a saldırdı. Kavgada Duman'ın eşi de darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi.

    İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki taraf da ayrıldı.

    Kadıköy Moda'da sokağa idrar yapma kavgası VİDEO

    Kadıköy Moda da sokağa idrar yapma kavgası #1

    İDRARINI YAPAN KİŞİ VE ARKADAŞLARI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

    Ancak savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi. Yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

    Savcılık, Aras K.'yi "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan Mete İ.'yi de "Basit yaralama" suçundan adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

    Kadıköy Moda da sokağa idrar yapma kavgası #2

    ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

    Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliler Aras K. ve Mete İ.'nin sevk edildiği suç maddesinden yurtdışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

    Kadıköy Moda da sokağa idrar yapma kavgası #3

     

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