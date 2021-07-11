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    Kadıköy'de 12 adet Kadı Hücceti ele geçirildi

    Kadıköy'de bir sahafta, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranmakta olan 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 06:18
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    Kadıköy'de 12 adet Kadı Hücceti ele geçirildi

    Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranan 12 adet Kadı Hücceti aranıyordu.

    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Kadıköy Caferaga Mahallesi Mühürdar Sokak'ta bulunan, bir sahafa baskın düzenledi.

    12 ADET KADI HÜCCETİ ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda, 2863 Sayılı Kanun Kapsamında olan ve Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından da aranan 12 adet Osmanlı Devleti'nde "Kadı Hücceti" olarak adlandırılan belgeler ve bu belgelerin kayıt altına alındığı "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırılan klasör ele geçirildi.

    Belgelerde, Kastamonu Vilayeti Cide kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararların yazılı olduğu da tespit edilirken İsmail Lütfü S., gözaltına alındı.

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