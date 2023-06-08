Kadıköy’de araç aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı

İHA

İstanbul Kadıköy'de saat 04.00 sularında Erenköy Çetin Emeç Bulvarı üzerinde, 34 F 1110 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yoldan çıkıp kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Hakan Varan ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili konuşan Selim Aydın şöyle dedi:

“Evde oturuyordum. Sessizliğin içinde büyük patlama gibi ses oldu. Haliyle irkildim. 7, 8 saniye kadar sürdü. Hemen apar topar geldim. Burada 3, 4 aydır kazalar oluyor. Geldiğimde araç bu vaziyetteydi. Arkadaşlar içeriden çıkarmaya çalıştılar ama çıkaramadılar. Ambulans geldi. Gençlerin daha dikkatli araba kullanması lazım”