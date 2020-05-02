Kadıköy’de bir grup yasağa rağmen parkta oturdu

Kadıköy’de bir grup yasağa rağmen parkta oturdu

Koronavirüse rağmen parkta oturan grubun, polis ile tartıştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında parkta oturan kişilerin olduğu ve gürültü yaptıkları ihbarını üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Parka gelen ekipler, 25-30 yaşlarındaki 5 kişiye parkta oturmanın yasak olduğunu söyleyerek gençlerin evlerine dönmesini istedi.

İKİ KİŞİ UYARILARI DİKKATE ALMADI, POLİSE TARTIŞTI

5 kişiden 3'ü polisin ikazına uyarken, 2 kişi uyarıyı dikkate almadı.

Polis ekipleri ile şahıslar arasında çıkan tartışma nedeniyle 2 kişi kelepçelenerek gerekli işlemler yapılmak üzere polis otosuna bindirildi.

Kadıköy’de bir grup yasağa rağmen parkta oturdu

2 BİN LİRA PARA CEZASI

2 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince toplam 2 bin lira para cezası kesildi.

Polis ile şahısların tartıştıkları anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.