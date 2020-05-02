- En Son Haber
- İç Haber
- Kadıköy’de bir grup yasağa rağmen parkta oturdu
Kadıköy’de bir grup yasağa rağmen parkta oturdu
Koronavirüse rağmen parkta oturan grubun, polis ile tartıştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- DHA
- 02.05.2020 - 11:56
İstanbul Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında parkta oturan kişilerin olduğu ve gürültü yaptıkları ihbarını üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Parka gelen ekipler, 25-30 yaşlarındaki 5 kişiye parkta oturmanın yasak olduğunu söyleyerek gençlerin evlerine dönmesini istedi.
İKİ KİŞİ UYARILARI DİKKATE ALMADI, POLİSE TARTIŞTI
5 kişiden 3'ü polisin ikazına uyarken, 2 kişi uyarıyı dikkate almadı.
Polis ekipleri ile şahıslar arasında çıkan tartışma nedeniyle 2 kişi kelepçelenerek gerekli işlemler yapılmak üzere polis otosuna bindirildi.
Kadıköy’de bir grup yasağa rağmen parkta oturdu
2 BİN LİRA PARA CEZASI
2 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince toplam 2 bin lira para cezası kesildi.
Polis ile şahısların tartıştıkları anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.