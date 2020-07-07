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- Kadıköy'de kadına laf atınca dayak yedi
Kadıköy'de kadına laf atınca dayak yedi
Bir kadına laf atarak rahatsız eden kişi, etraftaki insanlar tarafından darp edildi.
- DHA
- 07.07.2020 - 06:09
Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda. Cadde üzerinde yürüyen bir kadına laf atan kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.
VATANDAŞLAR DAYANAMADI
Toplanan vatandaşlar, kadına laf atarak rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi gören vatandaşlar dayanamadı, bir süre yumruk atarak darp etti.
Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kadıköy'de kadına laf atınca dayak yedi VİDEO