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    Kadıköy'de kadına laf atınca dayak yedi

    Bir kadına laf atarak rahatsız eden kişi, etraftaki insanlar tarafından darp edildi.
    • DHA
    • 07.07.2020 - 06:09
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    Kadıköy'de kadına laf atınca dayak yedi #1

    Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda. Cadde üzerinde yürüyen bir kadına laf atan kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

    VATANDAŞLAR DAYANAMADI

    Toplanan vatandaşlar, kadına laf atarak rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi gören vatandaşlar dayanamadı, bir süre yumruk atarak darp etti.

    Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Kadıköy'de kadına laf atınca dayak yedi VİDEO

    Kadıköy'de kadına laf atınca dayak yedi #2

    Kadıköy'de kadına laf atınca dayak yedi #3

    Kadıköy'de kadına laf atınca dayak yedi #4

    Kadıköy'de kadına laf atınca dayak yedi #5

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