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    Kadıköy'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

    Kadıköy'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi Acıbadem durağında metrobüsün motor kısmında çıkan yangın seferlerde aksamaya neden oldu.
    • 22.07.2022 - 20:30
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 20:52
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    Söğütlüçeşme istikametine giden ve içinde yolcuların bulunduğu metrobüsün Acıbadem durağına yanaşırken arka kısmında yangın çıktı.

    Motor kısmı alev aldı

    Motor kısmı alev alan ve yoğun duman yayılan araçtaki yolcular tahliye edildi. Bazı yolcular dumandan etkilendi, olay sırasında durakta yoğunluk oluştu.

    Metrobüs şoförü ve o sırada yolcuların arasında bulunan bir itfaiye eri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

    Seferler aksadı

    AA'da yer alan habere göre, yangın nedeniyle aksama yaşanan seferler, aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Okmeydanı'nda da metrobüs arızası yaşandı

    Öte yandan Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs arıza yaptı.

    Arızalanan metrobüsten inen yolcular, yoldan geçen diğer araçlara bindi.

    Kadıköy'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı VİDEO

    Kadıköy de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı #1

    Kadıköy de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı #2

    Kadıköy de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı #3


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