Kadıköy'de akşam saatlerinde çalınan siren vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

İstanbul Kadıköy'de akşam satlerinde garip bir olay yaşandı. Bölgede aniden başlayan siren sesi vatandaşları korkuttu.

Sosyal medyada merak konusu olan siren sesi hakkında paylaşımlar yapıldı.

Paniğe neden olan siren sesi ile ilgili Kadıköy Kaymakamlığı açıklama yaptı.

"SİSTEMSEL BİR HATA NEDENİYLE ÇALMIŞTIR"

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; " Kadıköy’de bu gece (8 Kasım 2020) 23:42’de,Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)’e ait binada, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Kadıköy'de çalan siren sesi paniğe neden oldu İZLE

