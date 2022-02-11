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    Kadıköy'de denize düşen 2 genç kız kurtarıldı

    İstanbul Kadıköy'de deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu genç kız dengesini kaybederek denize düştü. Halat ve can simidi atılarak kızlar kurtarıldı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 20:34
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 20:43
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    Kadıköy'de denize düşen 2 genç kız kurtarıldı

    Saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım iskelesinde meydana gelen olayda, deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu genç kız, dengesini kaybederek denize düştü.

    DENİZE DÜŞEN KIZLAR KURTARILDI

    O anlarda bir vatandaş denize atlayarak, genç kızları kurtarmaya çalışırken vatandaşlar denize halat ve can simidi atarak kızları kurtarmaya çalıştı.

    Vatandaşların halatları çekerek genç kızları kıyıya yanaştırırak kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarıldığı genç kızlar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kızlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Denize düşen kızların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, suda mahsur kalan genç kızları, vatandaşların denize attığı halatlar ile çektiği ve genç kızların, "Yardım edin" çığlıkları attığı görüldü.

    Kadıköy'de denize düşen 2 genç kız kurtarıldı VİDEO

    Kadıköy de denize düşen 2 genç kız kurtarıldı #1

    "DENİZİN İÇİNDE ÇIRPINIYORLARDI"

    Genç kızları kurtaran Halil Mustafa, "Genç yaşlarda 2 kişi kız çocuğu oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Denize atlayarak onları denizden çıkardık. Aracın içerisinde kıyafetlerini değiştirdiler. Polisler geldi, sağlık ekipleriyle Hastaneye kaldırıldılar" diye konuştu

    Kadıköy de denize düşen 2 genç kız kurtarıldı #2


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