Kadıköy'de depo yandı

Kadıköy Sahrayıcedıt Mahallesi'nde 9 katlı binanın giriş katında depo olarak kullanılan dairede yangın çıktı. Çıkan yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Kadıköy ilçesinde bulunan bir depoda yangın meydana geldi.

Kadıköy Sahrayıcedıt Mahallesi Batman Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın giriş katında depo olarak kullanılan daire kısmında saat 23.50 sularında bir patlama yaşandı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Patlama sonucu çıkan yangınla birlikte çevredeki vatandaşlar sokağa dökülürken durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Yangını fark eden apartman sakinlerinin birbirlerini uyarması sonucu olası bir kazanın önüne geçildi.

"ALARM ÇALMADI"

Yaşanan yangında; can kaybı ya da yaralı bulunmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için depo içinde inceleme başlattı.

Apartman sakinlerinden Çetin A, “Bu apartmanda oturuyorum burası depo olarak kullanılıyordu. Ne olduğu anlamadık. Binada herhangi bir alarm çalmadı. Bina sakinleri birbirini uyarlardı. Aşağıya indik gördüğünüz manzara ile karşılıktık. Açıkçası ne olduğunu neden yangın çıktığını bilmiyoruz” dedi.



