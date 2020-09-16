Kadıköy'de dolu otobüse binen yolcu: O kadar kalabalık ki koronaya yer kalmadı

Kadıköy'de dolu otobüse binen yolcu: O kadar kalabalık ki koronaya yer kalmadı

Toplu taşıma ve ticari araçlara koronavirüs denetimi yapıldığı sırada durdurulan otobüslerin yolcu sayıları ve evrakları kontrol edildi. Bir vatandaş, "O kadar kalabalık ki koronaya yer kalmadı" dedi.

İstanbul Kadıköy'de ekipler, toplu taşıma ve ticari araçlarda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında birçok otobüsün evrakları ile birlikte yolcu sayıları da kontrol edildi.

KURAL İHLALLERİ GÖRÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı C Bölge Ekipleri’nce toplu taşıma ve ticari araçlara gerçekleştirilen denetimde, bazı otobüslerin kural ihlali yaptığı görüldü.

BİR GÜNDE 3 CEZA YEDİ

Sabah saatinde ilk ceza yedikten sonra akşam saatinde de denetime takılan Samet G. yolcu fazlalığında dolayı tekrardan 3 bin 189 TL idari para ceza kesildi. Bu duruma sinirlenen şoför yolcuları indirmeden kaçtı. Bunun ardından polis ikazına uymayan Samet G’ye 288 TL’lik bir ceza daha para cezası kesildi.

"O KADAR KALABALIK Kİ KORONAYA YER KALMADI"

Kuralların ciddi anlamda ihlal edildiği otobüslerde yolcular otobüs şoförlerine tepki gösterirken, otobüs şoförleri de yolculardan şikayetçi oldu.

Özellikle iş saatlerinde yoğunluğun olduğu dile getiren vatandaşlar seferlerin az olduğunu söyledi. Bir vatandaşın, “O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı” söylemesi dikkat çekti.

Dolu otobüse binen yolcu, 'koronavirüse yer kalmadı' dedi VİDEO



"BİZ BİNMEYİN DİYORUZ DİNLEMİYORLAR"

Otobüs şoförleri “Biz binmeyin diyoruz dinlemiyorlar” bizi dinlemiyor demesi dikkat çekti.

"ALMASAK ORTADAN, ARKADAN BİNİYORLAR"

Aynı durumdan dolayı zorluk yaşadıklarını ifade eden bir sürücü, “Almasak ortadan, arkadan, biniyorlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Söylüyoruz ama dinlemiyorlar” şeklinde konuştu.





