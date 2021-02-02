Kadıköy'de eylemcilerin arasında kalan 2 kişiyi polis kurtardı
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bahane eden bir grup, kendilerine tepki gösteren 2 vatandaşı darbetti.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 23:59
- Güncelleme : 03.02.2021 - 00:33
Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bahane eden gruplar, bazı ilçelerde taşkınlık çıkardı.
PROTESTOCULARA TEPKİ GÖSTEREN 2 KİŞİ DARBEDİLDİ
Kadıköy'de taşkınlık çıkaran bir grupa tepki gösteren 2 vatandaş, göstericiler tarafından darbedildi.
Eylemcilerin arasında kalan 2 kişiyi polis ekipleri kurtardı.
Kadıköy'de eylemcilerin arasında kalan 2 vatandaş darbedildi-Video