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Kadıköy'de eylemcilerin arasında kalan 2 kişiyi polis kurtardı

Kadıköy'de eylemcilerin arasında kalan 2 kişiyi polis kurtardı

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bahane eden bir grup, kendilerine tepki gösteren 2 vatandaşı darbetti.