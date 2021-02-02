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    Kadıköy'de eylemcilerin arasında kalan 2 kişiyi polis kurtardı

    Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bahane eden bir grup, kendilerine tepki gösteren 2 vatandaşı darbetti.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 23:59
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 00:33
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    Kadıköy'de eylemcilerin arasında kalan 2 kişiyi polis kurtardı

    Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bahane eden gruplar, bazı ilçelerde taşkınlık çıkardı.

    PROTESTOCULARA TEPKİ GÖSTEREN 2 KİŞİ DARBEDİLDİ

    Kadıköy'de taşkınlık çıkaran bir grupa tepki gösteren 2 vatandaş, göstericiler tarafından darbedildi.

    Eylemcilerin arasında kalan 2 kişiyi polis ekipleri kurtardı.

    Kadıköy'de eylemcilerin arasında kalan 2 vatandaş darbedildi-Video

    Kadıköy de eylemcilerin arasında kalan 2 kişiyi polis kurtardı #1

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