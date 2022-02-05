İstanbul Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi çöken çukura düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Dün akşam saatlerindeİstanbul'un Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu.

İŞ YERİ SAHİBİ ÇÖKMEYLE OLUŞAN ÇUKURA DÜŞTÜ

Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi telefonla konuştuğu sırada çökme nedeniyle oluşan çukura düştü. İçecek dolaplarıyla birlikte çukura düşen işyeri sahibi gören vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Kadıköy'de iş yeri sahibi çökme ile birlikte 5 metrelik çukura düştü VİDEO

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çukura düşen kişiyi kısa sürede kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

"DOLAPLARLA BİRLİKTE ÇUKURA DÜŞTÜM"

Çukura düşen iş yeri sahibi Ömer Kaçağan, "6 metre aşağıya düştüm. O çukurdan çıktım. Dükkanın önünde telefonla konuşuyordum. Müşteri yoktu o sırada. Dolapla birlikte aşağıya düştüm. Diğer dolap sonradan düştü. Biride askıda kaldı. 8 yıllık esnafım burada. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Onlarda üzerine düşeni yaptılar" dedi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Çökme nedeniyle işyeri sahibinin çukura düşme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde işyeri sahibinin telefonla konuştuğu sırada çökme nedeniyle dolaplarla birlikte çukura düştüğü görülüyor. Olayı gören çevredeki vatandaşların yardıma koşuyor.



















