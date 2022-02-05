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    Kadıköy'de iş yeri sahibi çökme ile birlikte 5 metrelik çukura düştü

    İstanbul Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi çöken çukura düştü. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.02.2022 - 23:16
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 00:07
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    Kadıköy'de iş yeri sahibi çökme ile birlikte 5 metrelik çukura düştü

    Dün  akşam saatlerindeİstanbul'un Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu.

    İŞ YERİ SAHİBİ ÇÖKMEYLE OLUŞAN ÇUKURA DÜŞTÜ

    Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi  telefonla  konuştuğu sırada çökme nedeniyle oluşan çukura düştü. İçecek dolaplarıyla birlikte çukura düşen işyeri sahibi gören vatandaşlar hemen yardıma koştu.

    Kadıköy'de iş yeri sahibi çökme ile birlikte 5 metrelik çukura düştü VİDEO

    EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

    İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çukura düşen kişiyi kısa sürede kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

    Kadıköy de iş yeri sahibi çökme ile birlikte 5 metrelik çukura düştü #1

    "DOLAPLARLA BİRLİKTE ÇUKURA DÜŞTÜM"

    Çukura düşen iş yeri sahibi Ömer Kaçağan, "6 metre aşağıya düştüm. O çukurdan çıktım. Dükkanın önünde telefonla konuşuyordum. Müşteri yoktu o sırada. Dolapla birlikte aşağıya düştüm. Diğer dolap sonradan düştü. Biride askıda kaldı. 8 yıllık esnafım burada. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Onlarda üzerine düşeni yaptılar" dedi.

    Kadıköy de iş yeri sahibi çökme ile birlikte 5 metrelik çukura düştü #2

    DÜŞME ANI KAMERADA

    Çökme nedeniyle  işyeri sahibinin çukura düşme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde işyeri sahibinin telefonla konuştuğu sırada çökme nedeniyle dolaplarla birlikte çukura düştüğü görülüyor. Olayı gören çevredeki vatandaşların yardıma  koşuyor.

    Kadıköy de iş yeri sahibi çökme ile birlikte 5 metrelik çukura düştü #3

    Kadıköy de iş yeri sahibi çökme ile birlikte 5 metrelik çukura düştü #4

    Kadıköy de iş yeri sahibi çökme ile birlikte 5 metrelik çukura düştü #5

    Kadıköy de iş yeri sahibi çökme ile birlikte 5 metrelik çukura düştü #6



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