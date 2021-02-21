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    Kadıköy'de kısıtlamaya rağmen yoğunluk yaşandı

    Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde güneşli havayı gören Kadıköylüler park ve caddelere çıkarken, polis ekipleri de uyarılarda bulundu.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 16:54
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    Kadıköy'de kısıtlamaya rağmen yoğunluk yaşandı

    Günlerdir İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneş yüzünü gösterdi.

    Sıcak havayı gören İstanbullular ise soluğu parklarda aldı. Kadıköy Özgürlük Parkı'na gelen vatandaşların kimisi piknik yaptı, kimileri ise çimlerde oturdu.

    POLİS EKİPLERİ DEVRİYE GEZDİ

    Bazıları ise çocuklarıyla parkta vakit geçirdi. Koronavirüs denetimleri kapsamında devriye gezen polis ekipleri, parka gelerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bazı kişilere ise cezai işlem uygulandı.

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    ZORUNLU İHTİYAÇ GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLDİ

    Öte yandan polis ekipleri kısıtlama süresince Bağdat Caddesi'nde denetimlere aralıksız devam etti. Dışarıda bulunan vatandaşlar tek tek durduruldu ve izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarıda olan vatandaşların geçişine izin verildi.


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