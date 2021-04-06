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    Kadıköy'de makas atan minibüs kamerada

    Kadıköy’de E-5 karayolunda seyir halindeyken sürekli makas atarak ilerleyen yolcu minibüsünün şoförü, hem kendinin hem yolcuların hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 11:03
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    Kadıköy'de makas atan minibüs kamerada

    Acıbadem-Kadıköy mevkisi E-5 karayolunda seyir halinde olan yolcu minibüsü, sürekli şerit değiştirerek makas atmaya başladı.

    Hem yolcuların hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücüyü, bir başka vatandaş saniye saniye görüntüledi.

    SÜREKLİ ŞERİT DEĞİŞTİRDİ

    Görüntülerde, hızla ilerleyen minibüs makas atıyor. Minibüs kimi zaman sol şeritten sağ şeride kimi zaman da en sağ şeritten en sol şeride geçiyor.

    Yolcu minibüsünün makas terörü VİDEO

    Kadıköy de makas atan minibüs kamerada #1

    Kadıköy de makas atan minibüs kamerada #2

    Kadıköy de makas atan minibüs kamerada #3

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