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Kadıköy'de makas atan minibüs kamerada

Kadıköy'de makas atan minibüs kamerada

Kadıköy’de E-5 karayolunda seyir halindeyken sürekli makas atarak ilerleyen yolcu minibüsünün şoförü, hem kendinin hem yolcuların hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.