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Kadıköy'de metruk 3 gecekonduda yangın çıktı

Kadıköy'de metruk 3 gecekonduda yangın çıktı

İstanbul Kadıköy'de bitişik halde bulunan metruk 3 gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.