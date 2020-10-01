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    Kadıköy'de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

    İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarparak takla atarken, sürürü yaralandı.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 00:48
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    Kadıköy'de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

     

    İstanbul Kadıköy Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İrem Ç.'nin kullandığı 34 UD 8827 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan otomobil yol kenarında park halinde bulunan 34 TL 4443 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla atarak yolun ortasında yan yattı.

    Kadıköy de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı #1

    YARALI SÜRÜCÜ, SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü İrem Ç.  vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kadıköy de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı #2

    Polis ekipleri kaza nedeniyle kapanan yolda önlem aldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan ve yolda yan yatan otomobili vatandaşlar iterek düzeltti. Ardından çekiciye alınan otomobil otoparka kaldırıldı. Yol temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü.

    Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kadıköy de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı #3

    Kadıköy de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı #4

    Kadıköy de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı #5

    Kadıköy de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı #6

    Kadıköy de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı #7

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