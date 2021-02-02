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    Kadıköy'de provokatörler, polis araçlarına saldırdı

    İstanbul Kadıköy'de bir grup provokatör, Boğaziçi Üniversitei protestolarını bahane ederek polis araçlarını tekmeledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 23:42
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 00:01
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    Kadıköy'de provokatörler, polis araçlarına saldırdı

    Boğaziçi Üniversitesine Melih Bulu'nun rektör atanması üzerine başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştürülmek isteniyor.

    POLİS ARAÇLARINA SALDIRDILAR

    Kadıköy'de bir grup provokatör, yoldan geçen polis araçlarına tekme ve yumruklarla saldırırken görüntülendi.

    Kadıköy'de provokatörler, polis araçlarına saldırdı-Video

    Kadıköy de provokatörler, polis araçlarına saldırdı #1

    Kadıköy de provokatörler, polis araçlarına saldırdı #2

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