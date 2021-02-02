Kadıköy'de provokatörler, polis araçlarına saldırdı
İstanbul Kadıköy'de bir grup provokatör, Boğaziçi Üniversitei protestolarını bahane ederek polis araçlarını tekmeledi.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 23:42
- Güncelleme : 03.02.2021 - 00:01
Boğaziçi Üniversitesine Melih Bulu'nun rektör atanması üzerine başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştürülmek isteniyor.
POLİS ARAÇLARINA SALDIRDILAR
Kadıköy'de bir grup provokatör, yoldan geçen polis araçlarına tekme ve yumruklarla saldırırken görüntülendi.
Kadıköy'de provokatörler, polis araçlarına saldırdı-Video