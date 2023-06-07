Kadıköy’de silahlı kavga: 3 yaralı Kadıköy’de cadde üzerinde seyir halindeki iki araçtaki şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul Kadıköy'de saat 04.00 sularında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde, seyir halindeki 34 ALS 136 plakalı araç ile yine seyir halindeki bir başka aracın içindeki şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

3 yaralıdan biri bacağından vuruldu

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralanırken 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaçan şüpheliler aranıyor

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken araçtaki diğer kişiler de gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kaçan diğer araçtaki kişileri de yakalamak için çalışma başlattı.