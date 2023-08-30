İHA

İstanbul Kadıköy'de, Merdivenköy Mahallesi, Mandıra Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında, aralarında siyasi tartışmanın yaşandığı M.M. ile M.S.P. isimli şahıslar kavga etmeye başladı.

Birbirlerini silah ve bıçakla yaraladılar

M.M. isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla karşısındaki M.S.P isimli kişiyi yaraladı. M.S.P isimli şahıs da taşıma ruhsatlı tabancasıyla M.M.'yi vurarak yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kadıköy'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Polisin incelemesi sürüyor

Polis ekipleri olayın yaşandığı alanı şeritle kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

İnceleme sonunda olay yerinde 1 adet tabanca 1 adet ve 7 adet boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.