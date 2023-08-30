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Kadıköy'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı Abone Olun

Kadıköy'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı Kadıköy'de iki kişi arasında çıkan kavgada şahıslardan biri silahla diğeri bıçakla yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Kadıköy'de, Merdivenköy Mahallesi, Mandıra Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında, aralarında siyasi tartışmanın yaşandığı M.M. ile M.S.P. isimli şahıslar kavga etmeye başladı. Birbirlerini silah ve bıçakla yaraladılar M.M. isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla karşısındaki M.S.P isimli kişiyi yaraladı. M.S.P isimli şahıs da taşıma ruhsatlı tabancasıyla M.M.'yi vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin incelemesi sürüyor Polis ekipleri olayın yaşandığı alanı şeritle kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı. İnceleme sonunda olay yerinde 1 adet tabanca 1 adet bıçak ve 7 adet boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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