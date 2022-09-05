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    Kadıköy’de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye 2 bin lira ceza

    Polis ekipleri tarafından İstanbul'un en kalabalık ve en çok turist yoğunluğunun yaşandığı Kadıköy’de, ticari taksi denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan şoförlere ceza yağdı.
    • 05.09.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 13:06
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    Kadıköy’de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye 2 bin lira ceza

    Polis ekipleri, yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

    Her gün yeni bir kaosla anılan taksi şoförleri, polis ekiplerinin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

    Ehliyet ve izin belgeleri denetlendi

    Son olarak İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy'de, uygulama noktası oluşturuldu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan taksi şoförlerinin ruhsat, izin belgeleri ve ehliyetleri denetlendi.

    Emniyet kemeri takmayan 11 şoföre ceza

    DHA'nın aktarımına göre; 11 şoföre emniyeti kemeri takmamaktan 2 bin 156 lira ceza kesildi.

    Öte yandan 2 şoföre ise seyir halindeyken telefon kullandığı gerekçesiyle toplamda 854 lira ceza yazıldı.

    Kadıköy’de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye 2 bin lira ceza #1

    Kadıköy’de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye 2 bin lira ceza #2

    Kadıköy’de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye 2 bin lira ceza #3

    Kadıköy’de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye 2 bin lira ceza #4

    Kadıköy’de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye 2 bin lira ceza #5


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