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Kadıköy’de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye 2 bin lira ceza

Kadıköy’de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye 2 bin lira ceza

Polis ekipleri tarafından İstanbul'un en kalabalık ve en çok turist yoğunluğunun yaşandığı Kadıköy’de, ticari taksi denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan şoförlere ceza yağdı.