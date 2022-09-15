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    Kadıköy'de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 9 şoföre ceza

    Polis ekipleri tarafından taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimde, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 9 taksiciye toplam bin 764 TL ceza kesildi.
    • 15.09.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:10
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    Kadıköy'de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 9 şoföre ceza

    Ticari taksilere yönelik denetimler devam ediyor.

    Son olarak İstanbul Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Emniyet kemeri takmayan şoförler tespit edildi

    Bu kapsamda, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; emniyet kemeri takmadığı belirlenen şoförler de ekiplerin radarına takıldı.

    Kadıköy'de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 9 şoföre ceza VİDEO

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 9 şoföre ceza #1

    9 taksiciye toplam bin 764 lira ceza

    9 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda bin 764 lira idari para cezası kesildi.

    Öte yandan 1 taksi şoförüne ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 427 lira cezası yazıldı.

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 9 şoföre ceza #2

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 9 şoföre ceza #3

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 9 şoföre ceza #4

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 9 şoföre ceza #5


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