Emniyet kemeri takmadığı sırada polis ekiplerinin denetimine takılan taksi şoförü, "Lağım kokusu vardı, yolcuları götürüyordum bu sırada parfüme uzanayım derken kemeri söktüm böyle bir şey oldu" dedi.

Polis ekipleri, yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor...

Kurallara uymayan sürücüler, ekiplerin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ticari taksiler denetlendi.

8 sürücüye ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından, Rıhtım Caddesi'nde uygulama noktası oluşturuldu.

Ekipler; emniyet kemeri, taksi çalıştırma belgesi, sürücülerin ehliyetleri ve araçların muayenelerini kontrol etti.

8 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan bin 568 lira cezai işlem uygulandı.

Kadıköy’de ticari taksi denetimi: 8 sürücüye ceza VİDEO



Bahanesi ceza yemesine engel olmadı

İHA'nın aktarımına göre; kemer takmayan bir sürücü ise polis ekiplerine ilginç bir bahane sundu.

Sürücü, etrafta pis bir koku olduğunu ve araçta bulunan parfüme uzanmak için kemeri çıkardığını bu sırada denetime girdiğini belirtti.

Sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan dolayı 196 lira ceza uygulandı.

"Lağım kokusu vardı"

Kemer takmayan sürücü, "Emniyet kemerinden ceza yedim. Lağım kokusu vardı, yolcuları götürüyordum bu sırada parfüme uzanayım derken kemeri söktüm böyle bir şey oldu." dedi.