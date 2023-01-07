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    Kadıköy'de ticari taksinin tavanı koptu: 3'ü ağır 4 yaralı

    Kadıköy’de ticari taksi başka bir otomobilin sıkıştırması üzerine kontrolden çıkarak direğe çarptı. Direğe çarpan taksi savrularak ters döndü. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
    • 07.01.2023 - 06:12
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    Kadıköy'de ticari taksinin tavanı koptu: 3'ü ağır 4 yaralı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde saat 02.30 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Talip Aksoy hakimiyetindeki 34 THK 61 plakalı ticari taksi, başka bir otomobilin sıkıştırması üzerine kontrolden çıkarak direğe çarptı.

    Kazanın etkisiyle ticari taksi ters döndü

    Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi yol üzerinde ters dönerek park halindeki bir başka araca çarptı. Kaza nedeniyle ticari taksi içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü ağır şekilde yaralandı.

    Kadıköy de ticari taksinin tavanı koptu: 3 ü ağır 4 yaralı #1

    Yaralılar taksiden güçlükle çıkartıldı

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari takside sıkışan sürücü Talip Aksoy ve yanında bulunan üç yolcuyu yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Kadıköy de ticari taksinin tavanı koptu: 3 ü ağır 4 yaralı #2

    Taksinin tavanı koptu

    İHA'nın haberine göre, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazada hurdaya dönen ticari taksinin tavanının koptuğu görüldü. Hurdaya dönen taksi olay yerine gelen çekici tarafından kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

    Kadıköy de ticari taksinin tavanı koptu: 3 ü ağır 4 yaralı #3

    Kadıköy de ticari taksinin tavanı koptu: 3 ü ağır 4 yaralı #4


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