- En Son Haber
- İç Haber
- Kadıköy'de yasaksız ilk hafta sonu
Kadıköy'de yasaksız ilk hafta sonu
- Haber Merkezi
- 07.06.2020 - 01:45
Türkiye'de, koronavirüs salgınında iyiye giden durumun ardından, her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta uygulanmadı.
Yasaksız girilen ilk hafta sonunda, sabahın ilk saatlerinden beri açık alanları dolduran vatandaşlar, güzel ve temiz havanın tadını çıkardı.
Gün içinde kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kurallarının unutulduğu anların yaşanmasının ardından, akşam saatlerinde de şehirlerin sahillerinden benzer görüntüler gelmeye devam etti.
Kadıköy'de yasaksız ilk hafta sonu eğlencesi VİDEO
KORONA ÖNCESİNİ HATIRLATAN GÖRÜNTÜLER
Günlerdir evlerinden çıkamayan Kadıköylüler de Moda sahiline akın etti. Akşam saatlerinde yoğunluğun arttığı sahilde, salgın tehlikesine aldırmadan eğlenen insanların görüntüleri dikkat çekti.
Sahilde yasaksız ilk cumartesi akşamını geçirenlerin sosyal mesafeye dikkat etmeden eğlendiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.