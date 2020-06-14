Kadıköy'de yaşlı kadını dolandıran şüpheliler yakalandı

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Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla aradıkları kadını 85 bin lira dolandıran 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Fatma Ceyda B., kendisini arayıp banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı.

85 BİN LİRASINI ÇALDILAR

Fatma Ceyda B., yaşanan olayın ardından şikayette bulunarak, şüphelinin kendisini kredi kartı ve sağlık sigortası satmaya çalışma bahanesiyle bir süre oyaladığını söyledi.

Hesabından sigortadan dolayı para kesileceğini öne süren şüpheli, kadını parasını başka bir hesaba aktarmayı kabul ettirip 85 bin TL'sini dolandırdı.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, banka hesap numaralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Ümraniye, Sancaktepe ve Kağıthane'de 10 Haziran tarihinde yapılan operasyonlarda şüpheli Bayram T., Musa Y., Hasan Hüseyin H., Harun K., Serhat A., Emre Y., Fatih A. ve Recep K. gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından geçtiğimiz perşembe günü adliyeye sevk edilen Harun K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklandı.