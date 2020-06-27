Kadıköy'de yoğurt kovasıyla ritim tutan çocuk

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Önündeki yoğurt kovalarıyla müzik yapan bir çocuk, çevrede bulunan vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, cadde üzerinde oturan bir çocuk, eline aldığı bagetler ile davul yerine yoğurt kovalarına vurarak ritim tuttu.

ÜNLÜ BATERİSTLERE TAŞ ÇIKARTTI

Sokakta ritim tutan çocuk yeteneğini konuştururken etrafta bulunanları müziğiyle mest etti ve harçlığını çıkarttı. Yoğurt kovaları ve kaldırıma vurarak ritim tutan çocuk ünlü bateristlere taş çıkartırken, caddeden geçen vatandaşlardan tam not aldı.

Küçük çocuğun yeteneğini sergilediği o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sokakta yoğurt kovalarıyla ünlü bateristlere taş çıkarttı

"KEŞFEDİLMESİ LAZIM"

Öte yandan ritim tutan gencin önünde bulunan kumbarasına para koyan vatandaşlar, "Güzel bir yeteneği var, keşfedilmesi lazım" diye konuştu.