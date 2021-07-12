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    Kadıköy'den sonra Cihangir'de de toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı

    Kadıköy'den sonra Cihangir'de de toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı

    Cihangir'de kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan müzik kısıtlamasından rahatsız olan ve alkolün etkisiyle taşkınlık çıkaran grup, sokakları çöplüğe çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 18:15
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 18:21
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    İstanbul Kadıköy'de dün gece koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan müzik kısıtlamasını protesto etmek için toplanan kalabalık, alkolün etkisiyle kendilerini kaybederek taşkınlık çıkarmıştı.

    Kalabalık, kilise duvarı ile meydanlarda maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak dans etmişlerdi.

    KADIKÖY'DEN SONRA CİHANGİR'DE DE PROTESTO YAPILDI

    Kadıköy'de yaşanan protestonun aynısı Cihangir'de de yaşandı. Cihangir'de toplanan kalabalık, alkol içerek sabaha kadar dans etti.

    ALKOL ŞİŞELERİNİ YERLERE ATTIKLARI GÖRÜLDÜ

    Bu protestoların geceden kalma ağır bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Taşkınlık çıkaran kalabalığın ardından alkol şişelerinin yollara atıldığı görüldü.

    Kadıköy den sonra Cihangir de de toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı #1(Cihangir)

    Kadıköy den sonra Cihangir de de toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı #2(Cihangir)

    Kadıköy den sonra Cihangir de de toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı #3(Cihangir)

    BÖLGE SAKİNLERİ RAHATSIZ

    Öte yandan, bölgede yaşayan vatandaşlar yaşanılan bu taşkınlıklar nedeniyle ortaya çıkan gürültü ve çöplerden rahatsız olduklarını dile getirdi.

    Kadıköy ve Cihangir'de bölge sakinleri alkollü ve müzikli eğlenceden rahatsız VİDEO

    Kadıköy den sonra Cihangir de de toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı #4

    Kadıköy den sonra Cihangir de de toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı #5(Kadıköy)

    Kadıköy den sonra Cihangir de de toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı #6(Kadıköy)

    Kadıköy den sonra Cihangir de de toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı #7(Kadıköy)

    Kadıköy den sonra Cihangir de de toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı #8(Kadıköy)


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